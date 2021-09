Unterstützungsangebote mit Fahrdienst

„Lebensfreude“ heißt die Betreuungsgruppe der Solidarischen Gemeinde Reute-Gaisbeuren e.V., die sich jeden Montag von 14.30 bis 17.30 Uhr in der Alten Schule in Reute trifft. Ein Fahrdienst steht bereit, die Gäste zuhause abzuholen und zurückzubringen. Kognitiv und körperlich eingeschränkten Personen bietet die Teilnahme an der Betreuungsgruppe, die Möglichkeit der Teilhabe, eine Abwechslung vom Alltag sowie die Aufrechterhaltung von sozialen Kontakten. Der Nachmittag wird von einer Fachkraft vor- und nachbereitet und unter Mithilfe von bürgerschaftlich Engagierten durchgeführt. Die Fachkraft achtet auf einen strukturierten und abwechslungsreichen Ablauf und passt die Beschäftigungsangebote den Bedürfnissen und Fähigkeiten der Besucher an. Gerne können Interessierte einen Termin für einen „Schnuppernachmittag“ vereinbaren und unverbindlich die Betreuungsgruppe besuchen.

Für Personen, denen es nicht möglich ist, die Betreuungsgruppe zu besuchen, bietet die Solidarische Gemeinde Reute-Gaisbeuren eine Betreuung im häuslichen Bereich an. Geschulte Kräfte aktivieren die zu betreuende Person zu Hause, bis zu drei Stunden wöchentlich.

Für Personen, die in ihrer häuslichen Umgebung nicht mehr ganz alleine zurechtkommen, wird eine Wohnbegleitung für drei Stunden wöchentlich angeboten. Damit diese Menschen selbstbestimmt leben können, ist das Ziel, den Nutzer zu Hause zu unterstützen. Zu den Leistungen der Solidarischen Gemeinde zählen unter anderem Begleitung beim Einkauf, bei Behördengängen und sonstigen Erledigungen, bei Arztbesuchen, Spaziergängen, Friedhofs- und Gottesdienstbesuchen sowie freizeitliche Aktivitäten (auch mit Rollator oder Rollstuhl).

Für Personen, die einen Krankenhaus- oder Reha-Aufenthalt vor oder hinter sich haben, bietet die Solidarische Gemeinde Reute-Gaisbeuren eine Patientenbegleitung bis zu vier Wochen an. Bei Vorbereitungen, wie etwa Koffer packen oder Einkäufen, kann geholfen werden. Bei Bedarf können Haustiere versorgt werden. Um eine bestmögliche Genesung zu Hause zu ermöglichen, wird auf die Wahrnehmung der Nachsorgetermine geachtet und der Patient begleitet. Einem Drehtüreneffekt – kaum sind die Patienten entlassen, sind sie auch schon wieder drin – soll so entgegengewirkt werden. Ein wichtiger Aspekt bei all diesen Angeboten ist die Entlastung der pflegenden Angehörigen.

Unterstützt wird das Angebot durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit u. Integration aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg und aus Mitteln der gesetzlichen Pflegeversicherung. Personen, die einen Pflegegrad haben, können sich die Kosten dieser Angebote über die Pflegekasse im Rahmen der Entlastungsleistungen erstatten lassen.