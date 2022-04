Unterstützung nach dem Homeschooling

Steigende Anforderungen in der Schule, Schwierigkeiten, die Konzentration im Unterricht und bei den Hausaufgaben aufrecht zu erhalten, Nervosität vor Referaten und Präsentationen: Die Veranstaltungsreihe „Check It“ soll durch verschiedene Angebote Kinder und Jugendliche dabei unterstützen, nach Lockdowns und Homeschooling wieder durchzustarten. Die Reihe, die vom Kreisjugendreferat angeboten wird, beginnt am Samstag, 21. Mai, mit „Brain-Power - Gedächtnistraining für Kinder“. Der Kurs findet von 9.30 bis 12.30 Uhr in der Mittelberg-Grundschule in Biberach statt und richtet sich an Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren.

Das Brain-Power-Fitnessprogramm soll gezielt ungenutzte Ressourcen im Gehirn mobilisieren, heißt es in einer Pressemeldung des Amtes. Ganz nebenbei verbessere es so auf spielerische Weise auch die Lern- und Leistungsfähigkeit. Das Training sollt die Kreativität fördern, die Konzentration verbessern und die Aufnahmefähigkeit erhöhen. Referent ist Markus Wachter von der IQ-Werkstatt in Bergatreute.

Anmeldungen für den Kurs nimmt Jessica Branz, Kreisjugendreferat, per E-Mail an jessica.branz@biberach.de entgegen. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 12. Mai.