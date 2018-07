Unterstützung für Obamas Afghanistan-Strategie

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung unterstützt die neue Afghanistan-Strategie von US-Präsident Barack Obama. Sie will vorerst aber keine Zusagen für eine Aufstockung der deutschen Truppen machen. Regierungssprecher Ulrich Wilhelm verwies erneut auf die Afghanistan- Konferenz am 28. Januar in London. Dort würden zusammen mit der afghanischen Regierung Etappen und Zielmarken für die Entwicklung des Landes festgelegt. Erst danach werde Deutschland entscheiden, ob das Kontingent der Bundeswehr am Hindukusch aufgestockt werde.