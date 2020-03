Unterstützung für Einzelhändler und Gastronomen

Kißlegg (sz) - Die Gemeinde Kißlegg wird künftig auf ihrer Homepage eine Liste aller Einzelhändler und Gastronomen mit den aktuellen Öffnungszeiten, Kontaktdaten sowie den angebotenen Diensten und Waren veröffentlichen. Das teilt der Verkehrs- und Gewerbeverein (VGV) mit. Zusätzlich werde im Moment eine Seite erstellt, auf der Gutscheine von den Kisslegger Einzelhändlern und Gastronomen gekauft werden können. Diese Seite wird nach eigenen Angaben vom VGV und der Gemeinde finanziert. Am Mittwoch werde dafür eine Werbeagentur auf die Betroffenen zu kommen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Der VGV hofft, so einige Einnahmen für die Betriebe generieren zu können. „Eine Situation, wie wir sie im Moment erleben, ist noch nie dagewesen“, schreiben die beiden Vorsitzenden Marcel Mangold und Jennifer Litke in der Mitteilung. Täglich würden sie die Ereignisse überschlagen. „Gerade wir Gewerbetreibende stehen vermutlich vor größten Herausforderung unserer Geschichte.“ Es gäbe kaum jemanden, den diese Krise nicht treffe.

Der VGV will den Einzelhändlern und Gastronomen Mut machen. „Sie sind nicht alleine“, heißt es in der Mitteilung. Der Verein stehe im engen Kontakt mit anderen Gewerbevereinen in der Region. Sollten sich weitere finanzielle Förderungen ergeben, könnten diese gemeinsam beantragt werden. „Wir versuchen alles erdenklich mögliche, damit wir während dieser Krise keinen Betrieb verlieren“, schreiben die beiden Vorsitzenden.