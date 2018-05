Unterstützung für die Altbau-Partner in vielen Bereichen

Künftig Seit an Seit: Beim 5. Unternehmertreffen der Altbau-Partner wurde die Kooperation zwischen der Beratungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Handwerk und Mittelstand BWHM GmbH und dem Verein der Altbau-Partner Oberschwaben besiegelt.

Die BWHM GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Baden-Württembergischen Handwerktages und steht dem Mittelstand und dem Handwerk als zuverlässige Unternehmensberatung zur Verfügung. Dabei stehen die Themen Zertifizierung, Gründung und Nachfolge sowie Unternehmensführung und -entwicklung im Vordergrund.

Wie genau das funktioniert, darüber hat Martin Träuble von der BWHM referiert. Gemeinsam mit seinem Kollegen Michael Keck wird er in Zukunft gemeinsam mit den Altbau-Partnern gemeinsame Veranstaltungen planen, neue Themen im Bereich Handwerkerbildung erarbeiten und die Mitglieder der Altbau-Partner bei Beratungsthemen unterstützen. Als ein Leuchtturmprojekt soll zusammen versucht werden, einen ERFA-Tisch zu initialisieren.

Auch Eva-Maria Moser, die neue Wirtschaftsförderin der Stadt Riedlingen war von der Kooperation angetan und hat von Seiten der Stadt Riedlingen Unterstützung angeboten.

Das Konzept ist auch bei den 17 Teilnehmern des Unternehmertreffens gut angenommen worden. Uwe Greiner von der CATO GmbH findet, dass die Kooperation mit der BWHM GmbH ein toller Erfolg sei. Die Präsentation von Martin Träuble habe viele Anstöße und Idee für Projekte in Baden-Württemberg gegeben.

Es konnte auch zwei neue Unternehmerinnen an diesem Abend begrüßt werden, die sich gerade in der Gründungsphase befinden. Sie sind über das Internet auf die regelmäßigen Unternehmertreffen der Altbau-Partner aufmerksam geworden und konnten an diesem Abend schon erste Kontakte knüpfen.