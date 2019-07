Die Frau, um deren Gunst zwei Männer so lange gebuhlt haben, bis der eine den anderen mit einem Bajonett tötete, hat am Freitag vor dem Ravensburger Landgericht als Zeugin die Aussage verweigert. Der Grund: Sie will den mutmaßlichen Mörder ihres Freundes heiraten. „Ich warte auf ihn“, sagte sie.

Wir haben uns die Ehe versprochen

Verlobte des Angeklagten

Den Zuhörern fiel es sichtlich schwer, diese Wendung im Prozess vor der Schwurgerichtskammer zu verarbeiten.