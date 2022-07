Unternehmerverband wählt neuen Vorstand

Die Mitglieder des Unternehmerverbandes Landkreis Sigmaringen (UVS) haben am vergangenen Donnerstag im Rahmen der jährlich stattfinden Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt, wie der Verband in einer Pressemitteilung mitteilt. Als neuer Präsident wurde Markus Kleiner, Geschäftsführer der H.-D. Schunk GmbH & Co. Spanntechnik KG aus Mengen, einstimmig gewählt. Unterstützt wird Kleiner durch die Vizepräsidenten Günter Stecher, Geschäftsführer der Stecher GmbH aus Sauldorf-Krumbach sowie von Mario Zirn, Geschäftsführer der Zollern GmbH & Co. KG aus Sigmaringendorf. Für die weiteren Vorstandsposten konnten Werksleiter Steffen Braun, TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH & Co. KG aus Hettingen, Frank Dreher, Geschäftsführer der Dreher Bau GmbH & Co. KG sowie Matthias Müller von der tegos GmbH & Co.KG in Ostrach gewonnen werden. Die Kasse wird ab dem laufenden Geschäftsjahr durch Ralf-Uwe Schrenk, Kaufmännischer Leiter der TOX-Dübel-Technik GmbH aus Ablach geprüft.

Der neu eingesetzte Präsident Markus Kleiner bedankte sich bei allen Mitgliedern für das Vertrauen sowie bei den scheidenden Vorstandsmitgliedern für die exzellente Arbeit in den vergangenen sieben Jahren. „Wir werden den Verband und seine Projekte weiter vorantreiben, dabei steht die Vernetzung der Mitglieder an oberster Stelle“, so Kleiner.

Eingebettet war die Mitgliederversammlung in eine UVS-Morgenstund – ein regelmäßig stattfindendes Unternehmerfrühstück – mit einem Vortrag von Jürgen Gaiser vom Architekturbüro Planquadrat über nachhaltigen Gewerbebau sowie einer Betriebsführung durch die neue Halle 4 der Firma Schunk.