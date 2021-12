Unternehmensgruppe Waldner bildet landesbeste Industriekauffrau aus

Selina Stirm ist die beste Industriekauffrau ihres Jahrgangs in Baden-Württemberg. Die junge Frau, die ihre Ausbildung zur Industriekauffrau bei der Unternehmensgruppe Waldner direkt nach dem Realschulabschluss begann und nach dreijähriger Ausbildung nun mit dieser hervorragenden Auszeichnung abschloss, gehört zu den fünf Landesbesten, die die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bodensee-Oberschwaben dieses Jahr ausgezeichnet hat.

„Das ist eine tolle Leistung von Selina Stirm, aber auch von Waldner als Ausbildungsbetrieb“, zeigt sich Jochen Früh, Vorstandsvorsitzender bei Waldner, in einer Pressmitteilung der Holding stolz über die Auszeichnung durch die IHK. „Wir Azubis bei Waldner bekommen Einblick in Abteilungen, die manch anderer Auszubildender nur aus dem Schulbuch kennt“, beantwortet die landesbeste Industriekauffrau die Frage nach Besonderheiten der Ausbildung bei Waldner. Ein weiterer Punkt sei die hervorragende Betreuung durch die Ausbildungsleiter, so Selina Stirm weiter, die inzwischen als Sachbearbeiterin im Einkauf der Wangener Unternehmensgruppe tätig ist.

„Selina Stirm ist ein Beweis dafür, dass wir auch bei der Auswahl unserer Auszubildenden ein gutes Gespür haben“, freut sich Vorstandschef Früh. „Das beste Angebot eines Ausbildungsbetriebs steht und fällt mit dem Engagement der Auszubildenden.“

Die Waldner Unternehmensgruppe entwickelt und produziert Abfüllanlagen, Prozessanlagen, Labore und Lernräume als individuelle Lösungen. Das süddeutsche Unternehmen wurde 1908 gegründet und entwickelte sich in seiner über 100jährigen Geschichte zu einem heute global agierenden Technologieunternehmen mit weltweit 1600 Mitarbeitern.