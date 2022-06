Unternehmen und Schule gehen „Hand in Hand“

Friedrichshafen (sz) - An der St. Elisabeth Schule in Friedrichshafen sind Unternehmen und Schulvertreter zusammengekommen, um gemeinsam Bildungspartnerschaften zu unterschreiben. Schülerinnen und Schüler werden frühzeitig und nachhaltig auf den Übergang ins berufliche Leben optimal vorbereitet. Schulen und Unternehmen in der Region gehen „Hand-in-Hand“ diesen Weg, heißt es in einer Medienmitteilung

Die Unternehmen und Schulen werden auf diesem Weg von der Schulewirtschaft (SW) Baden-Württemberg unterstützt. SW hat zum Ziel, nachhaltige Kooperationen anzubahnen und Bildungspartnerschaften lebendig zu gestalten. Alle Partner sind sich einig, dass eine gelingende Berufsorientierung ohne einen realen Einblick in die Berufswelt und andersherum ohne die Unterstützung der Lehrkräfte, um die jungen Menschen auf diesen Weg vorzubereiten, nicht möglich wäre.

2008 haben die Landesregierung sowie die Arbeitgeber und Kammern eine Vereinbarung zum Ausbau von Bildungspartnerschaften zwischen Schulen und Unternehmen geschlossen. Jede allgemeinbildende Schule sollte mindestens eine betriebliche Partnerschaft aufbauen und pflegen. Die St. Elisabeth Schule mit ihrem Partnerunternehmen Rolls-Royce ist seit Beginn mit dabei. So wurden seit mehr als zehn Jahren Firmenbesuche, das Format „Technik macht Schule“ organisiert oder Projekttage für die Girls’ Day Akademie durch engagierte Ausbilder organisiert. Ziel der Kooperation war und ist die Stärkung des Bildungsangebots im MINT-Bereich, heißt es in der Medienmitteilung weiter.

Darüber hinaus hat die Schule zahllose weitere Unternehmenskontakte gepflegt, die nun mit der Unterzeichnung einer Bildungspartnerschaft formal besiegelt wurden. In dieser Partnerschaft wird festgeschrieben, welche Angebote die Schule im Rahmen der Berufsorientierung in den Unternehmen nutzen können.

So werden Schnupperpraktika angeboten oder Bewerbungstrainings organisiert oder Workshops zu technischen Fähigkeiten. Das oberste Ziel, die Ausbildungs- und Studierfähigkeit der jungen Menschen zu stärken, wird damit erreicht. Ökonomisches und unternehmerisches Denken hält Einzug in die Schule.

Die Unternehmen Alois Müller GmbH & Co. KG, ifm electronic gmbh und das Landratsamt Bodenseekreis sind neue offizielle Bildungspartner geworden, heißt es in der Medienmitteilung weiter. In einer Feierstunde wurden die Urkunden übergeben. Rolls-Royce wurde für ihre zehnjährige Bildungspartnerschaft geehrt.