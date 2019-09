Untermarchtaler Gemeinderat beabsichtigt Änderungen auf dem Friedhof

l - Auf dem Gemeindefriedhof hat der Untermarchtaler Gemeinderat am Dienstag seine Sitzung begonnen. Hier stand die Beratung möglicher und nötiger Änderungen an. In unmittelbarer Nähe zu der 1613 durch Ulrich von Speth gestifteten und erbauten Dorfkirche St. Andreas bietet der auf der südlichen Talseite angelegte Friedhof genügend Platz für Beerdigungen. Für Verwaltung und Unterhalt ist die Gemeinde zuständig. Bürgermeister Bernhard Ritzler erläuterte den sieben anwesenden Gemeinderäten die beabsichtigten Veränderungen bei der Anlage von Grabstellen.

Anlage für Sternenkinder vorstellbar

Auch in Untermarchtal besteht vermehrt Bedarf nach Urnengräbern. Eine ganze Reihe davon ist im südlichen Teil des Friedhofs bereits belegt. Da auf dem Friedhofsgelände genügend Platz zur Verfügung steht, möchte die Verwaltung eine zu enge Belegung vermeiden und schlägt in der Nähe der Aussegnungshalle ein zusätzliches Urnengrabfeld vor. Hier könnte sich Bürgermeister Ritzler auch die Anlage einer Bestattungsfläche für sogenannte Sternenkinder vorstellen, um Angehörigen einen Platz des Gedenkens für Kinder zu schaffen, die vor, während oder bald nach der Geburt verstorben sind und als Personen nicht im Geburts- und Sterberegister verzeichnet sind.

Bisher sind auf dem Untermarchtaler Friedhof Einzel- und Doppelgrabplätze durch ebenerdige Platten abgegrenzt. Da sich bei diesen immer wieder unerwünschte Anhebungen zeigen, sieht die Gemeindeverwaltung bei künftigen Beerdigungen die Einfassung neuer Grabstätten mit Umrandungen vor. Für Gräber mit Einfach- oder Mehrfachbelegung bietet eine freie Fläche der Kirche ausreichend Platz.

Satzungentwurf wird erarbeitet

Bisher gilt in Untermarchtal eine Ruhezeit von 25 Jahren. Für Urnenbestattungen könnten nach Ansicht von Bürgermeister Bernhard Ritzler 15 Jahre ausreichen. Die genannten Veränderungen und auch die Anlage halbanonymer Gräber machen Ritzlers Aussage nach eine neue Pflege- und Gebührenkalkulation erforderlich. In der nächsten Gemeinderatssitzung wird die Verwaltung dem Gemeinderat einen entsprechenden neuen Satzungsentwurf zum Beschluss vorlegen.

Hohe Bäume sind eine zusätzliche Zierde der idyllischen Friedhofsanlage in Untermrchtal. Mit ihrer Pflege hat die Gemeinde die Firma „Baumkletterteam Ronny Epple“ in Gomadingen im Lautertal beauftragt. Diese hat erste Bäume bereits gesichert und wird bei den restlichen demnächst die nötigen Rückschnitte vornehmen.

Weitere Tagesordnungspunkte

Zur Vertreterin der Gemeinde im Gutachterausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen bestimmte der Gemeinderat einstimmig Manuela Aierstock. Zweck des Ausschusses ist, für Transparenz auf dem Grundstücksmarkt zu sorgen.

Für jeweils 50 Blutspenden zeichnete Bürgermeister Ritzler Barbara Wallner und Oliver Kalisch mit Ehrennadeln und Urkunden aus. Dem 25-fachen Blutspender Georg Mak wird die Ehrung nachgereicht.