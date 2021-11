Unterkochen wacht erst nach 0:4 auf ...

Was für ein verrücktes Spiel hat sich Unterkochen da in der Fußball-Bezirksliga geliefert. Nach einem 0:4-Rückstand folgt die Aufholjagd, die ein Abrutschen in der Tabelle aber nicht mehr verhindert.

SSV Aalen - Hofherrnw.-Unterr. II 1:3 (1:2). Tore: 1:0 P. Mager (30.), 1:1, 1:3 beide L. Weiland (38., 56.), 1:2 J. Herbst (42.). Die Gäste waren von Beginn an die bessere Mannschaft. Die Merz-Truppe erspielte sich in der Anfangsphase einige Torchancen, die sie aber nicht nutzten. Aus einem Eckball resultierte dann aus einem Zufallsprodukt der Führungstreffer des SSV. Die TSG ließ sich aber durch den Gegentreffer nicht beunruhigen und drehte das Ergebnis noch vor der Halbzeitpause in eine 2:1-Führung. Die Richter-Truppe versuchte zwar in der zweiten Hälfte sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen, konnte sich aber keine klare Torchancen erarbeiten. Die TSG ließ nach ihrem dritten Treffer, in ihrer Defensive durch disziplinierte und aggressive Zweikämpfe, keine Torchancen zu.

Schwabsberg-Buch – Nattheim 0:5 (0:3). Tore: 0:1, 0:3, 0:4 alle Brümmer (3., 24., 56.), 0:2, 0:5 beide Fa. Horsch (11. FE, 60.). Die Gäste aus Nattheim dominierten das Spiel von Beginn an und erzielten immer zur richtigen Zeit die Tore. Die DJK konnte in der Offensive keine Chancen erarbeiten und in der Defensive hatten sie immer wieder das Nachsehen.

Gerstetten – Unterkochen 4:3 (2:0). Tore: 1:0 Werner (29.), 2:0 Fallabeck (39.), 3:0 Zelic (48.), 4:0 Sacher (55.), 4:1 N. Schwarzer (63.), 4:2 M. Volk (70. HE), 4:3 J. Feuchter (90+5.). Der FV08 begann ruhig und diszipliniert auf einem schwer bespielbarem Geläuf. Erspielte sich auch einige Torchancen. Nach einer klaren Torchance in der 25. Minute, die Bougram liegen ließ war Unterkochen bei einem Eckball nicht wachsam und geriet in Rückstand. Dieser Gegentreffer weckte scheinbar die Männer von Trainer Köksal nicht, denn der zweite Treffer fiel wiederum nach einem Eckball. Kurz nach Beginn der zweiten Hälfte wurde im Mittelfeld leichtsinnig der Ball vertändelt und die Heimelf nutzte dies zur 3:0-Führung. Wiederum durch einen unnötigen Ballverlust im Mittelfeld muss Schlipf wieder hinter sich greifen. Nachdem vierten Treffer besann sich Unterkochen und erzielte durch eine Einzelleistung von Schwarzer den Anschlusstreffer. Nun ging es nur noch in Richtung Gerstettener Tor. Durch einen Handelfmeter erzielte Volk das 2:4. In der 75. Minute ließ der Elfmeterschütze Volk eine Großchance liegen. Nun waren viele Fouls im Spiel, die keine richtigen Spielzüge mehr zuließen. Es sollte nur noch der Treffer zum 3:4 von Feuchter in der Nachspielzeit gelingen und somit war die zweite Niederlage des FV08 nicht abzuwenden. Mit dieser Niederlage rutscht der FV08 in der Bezirksligatabelle auf den vierten Platz ab.

Bettringen – Lauchheim 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Wolf (9.), 2:0 Spengler (29.), 3:0 Möldner (71.). In einer ansehnlichen Bezirksliga-Partie schlug die SG Bettringen den SV Lauchheim auch in der Höhe verdient mit 3:0. Die Platzherren vergaben dabei einen Elfmeter in der 25. Minute. Wolf brachte die SG früh in Führung (10.), die Spengler rasch ausbaute (30.). In der 70. Minute traf Möldner zum 3:0-Endstand. Am letzten Spieltag vor der Winterpause muss der Tabellenführer aus Bettringen am Sonntag zu den Sportfreunden nach Lorch.

Die weiteren Spiele: Großdeinbach – Lorch 3:3 (2:1). Tore: 1:0 Knödler (13.), 1:1 Freissler (19.), 2:1, 3:3 beide Wahl (29., 90. FE), 2:2 Eigentor (52.), 2:3 Bopp (77.).

Spraitbach – Hermaringen 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Jo. Maletic (16.), 2:0 Brech (23.), 3:0 Brenner (65.), 4:0 Wangler (85.).

Schnaitheim – Steinheim 6:0 (4:0). Tore: 1:0, 5:0 beide Weireter (2., 60.), 2:0, 3:0, 4:0 alle Hommel (6., 12., 13.), 6:0 Eschweiler (77.).

Heldenf./Heuchl. – Bargau 3:3 (1:2). Tore: 0:1, 0:2 beide Klotzbücher (10. FE, 22.), 1:2, 2:2 beide Renner (41., 73.), 3:2 Lotter (82.), 3:3 Bechthold (90+3.). Bes. Vor.: Rote Karte SG (9.).