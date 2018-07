Unterkochen ist ein teures Pflaster

AALEN-UNTERKOCHEN (lem) Unterkochen hat die höchsten Mieten und Grundstückspreise unter allen Aalener Stadtteilen. Das ist das Ergebnis einer Erhebung der Stadt.

Demnach ist das Mietniveau in Unterkochen so hoch wie in der Kernstadt. Für den Quadratmeter Bauplatz muss man im Schnitt 230 Euro zahlen, in Waldhausen zum Vergleich dazu nur etwa 90 Euro. Somit sind die Grundstücke unter den Stadtbezirken in Unterkochen am teuersten. Kurioserweise sind aber gebaute Einfamilien-Häuser im zweitgrößten Stadtteil im Vergleich sehr günstig. Zudem hat die Untersuchung ergeben, dass in Unterkochen die wenigsten Einwohner pro Haushalt leben.

Oberbürgermeister Martin Gerlach erklärte, dass Unterkochen in den vergangenen Jahren viele junge Familien verloren hat, die beispielsweise nach Ebnat, Essingen oder Hüttlingen gezogen sind. Wie in anderen Stadtteilen auch habe man es versäumt, sich auf die Bauherren der Jahrgänge um 1965 einzurichten. In Unterkochen, teilte Gerlach mit, gebe es noch 14,5 Hektar Baulücken, 4,5 Hektar davon könnten sofort bebaut werden. Es sei wohl aber häufig so, dass der Bauplatz „aufgehoben“ wird, etwa für die Enkel oder als Geldanlage. Dabei, schätzt Gerlach, werden die Grundstücke wohl kaum noch an Wert zulegen. Mit großer Sorge verfolgt Unterkochens Ortsvorsteher Karl Maier die Bevölkerungsentwicklung in Unterkochen. Seit 1975 geht sie stetig zurück, seit 2000 stagniert sie eher oder geht nur leicht zurück. 1257 Bürger hat Unterkochen in den vergangenen 40 Jahren verloren, das ist ein Bevölkerungsrückgang um 21 Prozent und mit Abstand der größte unter allen Stadtteilen. Momentan hat Unterkochen noch 4971 Einwohner. (lem)