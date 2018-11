Unterhaltsame Nullnummer in Ehingen

Der FV Bad Schussenried hat in der Fußball-Bezirksliga Donau die Tabellenspitze ausgebaut. Allerdings konnten die Schussenrieder beim 0:0 im Spitzenspiel bei der TSG Ehingen auch aus zwei Platzverweisen der Gastgeber keinen Profit schlagen. Derweil unterlag der Tabellenzweite SV Uttenweiler im weiteren Spitzenspiel dem FV Neufra mit 0:1.

TSG Ehingen – FV Bad Schussenried 0:0. Die Zuschauer haben auf dem Ehinger Kunstrasen ein echtes Spitzenspiel gesehen, bei dem letzten Endes nur die Tore fehlten.

In den Anfangsminuten hatte der Gastgeber einige gute Torchancen und einmal rettete der Torpfosten für die Gäste. In der 21. Minute verletzte sich Daniel Post, der zuvor schon beim Warmlaufen etwas abbekommen hatte. In den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit musste TSG-Torhüter Philipp Steudle einige Male sein ganzes Können unter Beweis stellen.

Der FV Bad Schussenried kam mit viel Schwung aus der Halbzeitpause. Dennoch hatte Valentin Gombold eine sehr gute Chance, ebenso wie Daniel Topolovac. Nach dem zweiten Platzverweis in der 82. Minute retteten die Ehinger bravourös den Punkt. Die Ehinger fühlten sich durch den Schiedsrichter vor allem in der zweiten Halbzeit benachteiligt, während die Gäste nicht eine Gelbe Karte kassierten. Bes. Vork.: Gelb-Rot für die Ehinger Mathias Soukup (55.) und Ismael Cini (82.).