Unterhalt der kirchlichen Gebäude geht ans Geld

Die Kirchenbezirkssynode für die evangelischen Dekanate Münsingen und Bad Urach hat unlängst in der Amanduskirche in Bad Urach getagt. Die Synodalen des evangelischen Kirchenbezirks Bad Urach-Münsingen waren zu ihrer Herbstsynode zusammengekommen, um einige Tagesordnungspunkte und Themen abzuarbeiten. Wahlen, der Haushalt wie Verabschiedungen bildeten wichtige Themen der Sitzung.

Da die pandemische Lage sich auch in der Region in den Tagen zuvor verschärft hatte, wurde die Tagesordnung verkürzt und entsprechende Maßnahmen getroffen, um die Synode gut abhalten zu können. Dekan Norbert Braun begrüßte die Synodalen und hielt eine kurze Andacht, wobei er die Tageslosung „Wir haben einen Gott, der da hilft, und den Herrn der vom Tode errettet.“ (Psalm 68,21) seiner ermutigenden Kurzpredigt zugrunde legte.

Die neuen Pfarrer begrüßt

Da seit der zurückliegenden Tagung in Präsenz schon zwei Jahre vergangen waren, begrüßte Dekan Michael Karwounopoulos die neu in den Kirchenbezirk gekommenen Pfarrerinnen und Pfarrer. Außerdem bat er, dass sich die Mitglieder des Kirchenbezirksausschusses nach Nennung ihrer Namen der Synode kurz vorstellen.

Frieder Leube, seit 25 Jahren Geschäftsführer der Evangelischen Bildung Reutlingen mit Kreisbildungswerk und Haus der Familie, gab einen Kurzbericht. Zum Jahresende geht Leube in den Ruhestand. Er dankte den Kirchengemeinderäten für den guten Kontakt in den vergangenen Jahren und lobte die wachsende Zusammenarbeit bei der Familienbildung. Dekan Karwounopoulos informierte, dass Brigitte Buck, die „Perle“ des Dekanatssekretariats, zum Ende des Jahres nach 22 Jahren in Altersfreistellung geht und erzählte aus der gemeinsamen Zeit. Dann trat sie ans Mikrophon und dankte ebenfalls für die gute Zusammenarbeit mit ihm und den Pfarrern.

Zehn Bezirksvertreter gewählt

Ulrike Frank vom Dienstleistungszentrum in Reutlingen informierte über die Aufgabenverteilung in der Verwaltung im Kirchenbezirk. Außerdem beraten und unterstützen die Mitarbeiter die Kirchengemeinden, wie etwa bei der Erstellung der Haushaltspläne. Von der Synode wurden zehn Bezirksvertreter in die Pfarrstellenbesetzungsgremien gewählt. Da die Stelle des Diakoniepfarrers zum 1. Februar 2022 frei wird, wurde Pfarrer Sebastian Schmauder aus Holzelfingen und Ohnastetten in dieses Amt gewählt.

Als Vertreter in die Verbandsversammlung des Evangelischen Verbandes für Diakonie der Kirchenbezirke im Landkreis Reutlingen wurden Manfred Bähr und Herbert Wurster gewählt. Der Satzungsänderung des Diakonieverbandes Reutlingen stimmte die Versammlung zu.

Das Bezirksopfer für Tansania

Nachdem manche Bezirksopfer der vergangenen Jahre Kirchengemeinden zu Gute gekommen sind, warb Dekan Karwounopoulos im nächsten Jahr das Geld der Partnerdiözese Rift Valley in Tansania zu geben, die durch die Corona-Pandemie schwer getroffen worden sei. Seinem Antrag wurde stattgegeben und es wird auf eine ansehnliche Gabe für die Mitchristen in Afrika gehofft.

Den Haushalt des Kirchenbezirks für das Jahr 2022 brachte diesmal Dekan Michael Karwounopoulos selber ein. „Wir konnten ihn erstaunlicherweise ohne Probleme aufstellen,“ meinte der leitende Geistliche des Kirchenbezirks. Zwar habe es bei den Kirchensteuereinnahmen Einbußen durch die Corona-Pandemie gegeben, doch konnte die Landeskirche durch Rücklagenentnahmen die Zuweisungen an die Kirchengemeinden stabil halten.

Finanzlage etwas entspannter

Sorge bereiten die hohen Kosten für die Unterhaltung der kirchlichen Gebäude, die teilweise großen Renovierungsbedarf haben. Man könne jedoch, was die Finanzen betrifft, etwas entspannter als vor einigen Monaten angenommen in die Zukunft schauen, so der Dekan. Der Haushaltsplan sieht unter anderem auch Unterstützung für das Projekt „weiter Horizont“ vor, das Gemeinden ermutigen will, neue Wege kirchlicher Arbeit zu gehen.

Bevor Dekan Braun das abschließende Wort auf den Weg mit dem Segen sprach, wurden Pfarrer Salomo Strauß aus Münsingen und Pfarrerin Daniela Janke aus Böttingen und Magolsheim verabschiedet, die im Februar beziehungsweise März 2022 eine neue Stelle antreten.

Zum Kirchenbezirk Münsingen gehören aus der Region die evangelischen Kirchengemeinden Laichingen, Feldstetten, Ennabeuren und Sontheim, zum Kirchenbezirk Bad Urach die aus Zainingen, Böhringen und Donnstetten-Westerheim. Die beiden Dekanate haben sich vor Jahren zum evangelischen Kirchenbezirks Bad Urach-Münsingen zusammengeschlossen.