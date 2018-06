Unterhaching gewinnt mit 2:1 gegen Dortmund II

Unterhaching (dpa) - Die Spielvereinigung Unterhaching hat das erste Spiel nach der Winterpause gewonnen. Unterhaching siegte in der 3. Liga mit 2:1 (1:1) gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund.

Vor 1400 Zuschauern besorgte Andreas Voglsammer (12.) die Führung für die Hausherren. Marvin Duksch (25.) glich für die Gäste aus. Alexander Hacks (90.+2.) Siegtreffer ließ die Fans im Alpenbauer Sportpark jubeln. Unterhaching kletterte vom zehnten auf den achten Platz, Dortmund fiel auf den 13. Platz zurück.

Beflügelt vom Testspielerfolg gegen den Zweitligisten FC Ingolstadt fanden die Bayern schnell in die Partie. Janik Haberer legte auf Voglsammer ab, der aus kurzer Distanz vollendete. Die Dortmunder hatten Probleme im Angriffsspiel, waren dann aber aus der Distanz erfolgreich. Der bundesligaerfahrene Duksch erzielte mit einem Volleyschuss aus 17 Metern den Ausgleich. Unterhaching drängte weiter auf den Erfolg und wurde in der Nachspielzeit belohnt. Hacks besorgte per Kopf den Sieg.