Unter schwierigen Bedingungen

Der Europapokal ist das Event des Jahres für die internationale Vereinigung der 45er National Kreuzer. 15 Schiffe gingen an den Start. Vier Schiffe kamen vom Starnberger See angereist. Darunter die Aika von Markus Glas, der den Wanderpokal zum dritten Mal in Folge nach drei Wettfahrttagen wieder mit nach Hause nehmen konnte. Er siegte vor der Uranus aus Tutzing am Starnberger See und Schuft V vom Württembergischen Yacht-Club (WYC).

Neun Wettfahrten sollten es sein, aber die Windverhältnisse ließen am Wochenende nur fünf Durchgänge zu. Nach der zweiten Wettfahrt am Freitag, versuchte die Regattaleitung vergeblich, zwei weitere Runden im Up-and-Down-Kurs zu starten. Beide mussten wegen Flaute abgebrochen werden. Am Samstag die gleiche Situation. Bei immer noch schönem Wetter, konnte am Vormittag bei Südwind von bis zu drei bis vier Windstärken zwei Mal erfolgreich gestartet werden. Mehr ging danach nicht mehr. Der Sonntag ermöglichte den Teilnehmern bei Regen und wenig Wind immerhin noch eine Wettfahrt.

Aber das konnte die Stimmung der Segler im Yachtclub Bregenz nicht trüben. Das Rahmenprogramm passte – auch unter Corona-Bedingungen. Einlaufbier nach den Wettfahrten, Grillabend am Freitag, Festabend am Samstag und die Preisverleihung am Sonntag ließen bei den Teilnehmern keine Wünsche offen.

Der Präsident der internationalen Vereinigung der 45er Nationalen Kreuzer, Florian Schmid aus Langenargen, beschreibt die Traditionsklasse als eine sehr dynamische Klasse mit vielen jungen Seglern, die auch Olympiateilnehmer seien oder aus dem Bundesligabereich kämen und Spaß haben, auf einem sehr hohen Niveau mit den Schiffen zu segeln und sich auch heute noch dafür begeistern würden. Nachwuchsprobleme gäbe es keine, sagt er.

1911 wurde der 45er in Berlin konstruiert. Bis 1925 wurden mehr als 170 45er gebaut, die sich sowohl als schnelle Regattaschiffe, aber auch als wohnliche Tourenboote erwiesen. Vor allem der WYC sprang vor dem ersten Weltkrieg mit zwei Nationalen Kreuzer auf diese Trendwende auf. Zwischen den zwei Weltkriegen erlebte der 45er seine Blütezeit am Bodensee und galt als das Kielboot für den See schlechthin. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es ruhiger um die Klasse. Die Boote galten im Unterhalt als teuer und erlebten erst ab den 90er-Jahren ihre Renaissance durch die Yachtwerft Martin in Radolfzell und die Bootswerft Glas am Starnberger See, die eine formverleimte Neuauflage des Klassikers anbieten.

Noch schafft die Klassenvereinigung den Spagat zwischen Alt und Neu und sie segeln gemeinsam im gleichen Startfeld. Markus Glas, Sieger und Bootsbauer der neuen 45er, erklärt den Unterschied so: „Die modernen Schiffe sind breiter als die alten Boote und haben ein freistehendes Ruder. Dadurch sind sie wendiger. Im Prinzip kann man sagen, dass bei wenig Wind die alten Boote im Vorteil sind und bei viel Wind die neuen Boote.“ Den Europapokal hat er mit seiner frisch restaurierten Aika geholt. Sie ist Baujahr 1927 und entspricht noch den alten Maßen, ist aber mit einem neuen Rigg versehen.

Wie eng Alt und Neu beieinander liegen, zeigt das Ergebnis des Europapokals. Das älteste Schiff, die Gaudeamus, die 1912 als drittes Schiff gebaut wurde, segelte auf Platz sieben und das neueste Schiff, die Gitta vom Starnberger See mit Baujahr 2013 auf Platz vier.