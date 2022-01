Unter Drogeneinfluss auf der Autobahn unterwegs

Die Polizei hat am Freitagabend einen Autofahrer auf der A96 aus dem Verkehr gezogen: Der Mann war trotz Fahrverbots in Deutschland unterwegs – und stand vermutlich unter Drogeneinfluss. Außerdem war er zur Fahndung ausgeschrieben.

Wie die Polizei mitteilte, kontrollierten die Beamten das Fahrzeug mit österreichischer Zulassung im Rahmen einer Routinekontrolle. Der Fahrer, ein rumänischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in der Schweiz, legte eine britische Fahrerlaubnis vor. Eine Überprüfung ergab laut Polizei eine bestehende Fahndungsnotierung und einen Eintrag über ein Fahrverbot in Deutschland. Zudem schlug ein Drogenschnelltest an, der vorgenommen wurde, weil sich der Mann laut Polizei auffällig verhielt.

Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme. Da der Mann einen festen Wohnsitz hat, konnte er wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Weitere Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis folgen. Außerdem droht ihm noch, je nachdem wie die Ergebnisses der Blutuntersuchung ausfallen, eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

Sein Beifahrer, der einen gültigen Führerschein hatte und nüchtern war, durfte das Auto nach Hause fahren.