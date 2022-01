Unter Drogen hinterm Steuer erwischt

Ein 18-jähriger Autofahrer ist am Montag kurz nach Mitternacht in Hirschlatt in eine Verkehrskontrolle geraten. Wie die Polizei mitteilt, stand er mutmaßlich unter Rauschgifteinwirkung.

Die Polizisten stellten drogentypische Auffälligkeiten bei dem jungen Fahrer fest. Da auch ein Schnelltest positiv auf illegale Substanzen reagierte, musste der 18-Jährige die Beamten in eine Klinik begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Sollte die Untersuchung des Blutergebnisses den Verdacht bestätigen, kommt auf den 18-Jährigen ein empfindliches Bußgeld, eine Eintragung im Verkehrssünderregister und ein Fahrverbot zu. Darüber hinaus droht ihm eine Nachschulung und die Verlängerung der Führerschein-Probezeit.