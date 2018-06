„Unsere Aufgabe als Kirchenchor ist erfüllt“

Für die 94. Hauptversammlung der Chorgemeinschaft „Frohsinn“ Rot haben sich 45 aktive Mitglieder und Gäste interessiert. Darunter waren Pfarrer Stefan Ziellenbach sowie die Zweiten Vorsitzenden des Kirchengemeinderats Rot und Bühl, Hermann Moosmayer und Alfons Kohler. Die außerordentlichen Wahlen brachten eine Umbesetzung im Vorstand und ein neues Beiratsmitglied.

Im Mittelpunkt der Choraktivitäten standen im vergangenen Jahr einige gesanglichen Herausforderungen, sei es im weltlichen oder kirchlichen Bereich. „Unsere Aufgabe als Kirchenchor sehe ich als voll erfüllt an, haben wir doch an allen Hochfesten die Gottesdienste mitgestaltet und außerdem hat die Schola die Vesperandachten an Ostern und Weihnachten begleitet“, resümierte mit Zufriedenheit der Vorsitzende Martin Schmid. In seinem aufschlussreichen Jahresrückblick erwähnte Schmid ebenso erfreut das gelungene Herbstfest mit einem Gastchor und unter dem Motto „Oifach gmüatlich“. Die Publikumsresonanz ermuntere die Roter Chorgemeinschaft an dieser Veranstaltung auch in diesem Jahr festzuhalten.

Positiv bewertete der Vorsitzende die Mitwirkung am „Besonderen Konzert an einem besonderen Ort“ bei der Bundeswehr in Laupheim sowie das Singen und Musizieren kurz vor Weihnachten in der Pfarrkirche Sankt Georg. An die Adresse des neuen Pfarrers Stefan Ziellenbach gerichtet, brachte Martin Schmid seine Freude über die „freundliche und angenehme Zusammenarbeit“ zum Ausdruck. In der Vorschau auf kommende Aufgaben nannte Schmid die Mitwirkung beim Frühjahrskonzert des MGV „Eintracht“ Mietingen am 25. April, das eigene Konzert am 16. Mai in der Turnhalle Rot und die Beteiligung am Dorffest in Burgrieden am 20. und 21. Juni 2015.

Mit dem Funkenbau hat der Verein ein altes Brauchtum fortgesetzt. Auch dieses Jahr laden die Sänger zum Funkenfeuer ein, zum Gefallen der Bürger.

Immer eine Freude für die Sängerinnen und Sänger und für die Geehrten sind Geburtstagsständchen, von denen es im vergangenen Jahr einige gab. Drei Beiratssitzungen waren nötig, um die Chorunternehmungen auf den Weg bringen zu können. Der bisherige Schriftführer Ernst Russ fügte den Ausführungen seines Vorredners seine Protokollaufzeichnungen hinzu.

In dankenswerter Weise ist die frühere Kassiererin Claudia Kutz in die Bresche gesprungen, um die erkrankte Kassenwartin Nicole Nieß zu vertreten. Kutz informierte bei der Hauptversammlung im Probelokal der Sänger über die finanziellen Verhältnisse des Vereins mit einem positiven Ergebnis im vergangenem Jahr.

Lobend sprach sich Chorleiter Ferdinand Thanner über die Leistungsfähigkeit seines Chores aus. Besonders gefiel ihm der bei den Proben und Auftritten an den Tag gelegten Einsatz und Bereitschaft, „sich auf die Vielfältigkeit der Chorliteratur einzulassen“.

Dem Probenbesuch mit einem Durchschnitt von über 81 Prozent gab der musikalische Leiter eine gute Note. Die probenfleißigsten Choristen mit keiner Fehlprobe waren 2014 Franz Hunger, Joachim Hunger und Joachim Schmid. Nur einen Übungsabend hatte Theo Rapp versäumt, zweimal passen mussten Rosa Walser, Monika Moosmayer und Ernst Russ.

Die außerordentlichen Wahlen, wegen Krankheit eines bisherigen Vorstandsmitglieds notwendig geworden, brachten das von der Vereinsleitung gewünschte Ergebnis: Kassierer ist Ernst Russ (bislang Schriftführer), Schriftführer wird Lothar Miller (bisher Beiratsmitglied), und neu im Beirat ist Sonja Hunger. Nicht zur Wahl standen der Vorsitzende Martin Schmid und seine Stellvertreterin Karola Russ sowie etliche Beiratsmitglieder.