„Unser starkes Kollektiv bereitet dem Gegner Probleme“

Die Ravensburg Towerstars haben am Freitagabend ihr erstes Testspiel in eigener Halle absolviert. In der Vorbereitung auf die neue Saison in der Deutschen Eishockey-Liga 2 trafen die Towerstars in der Eissporthalle auf den EC Dornbirn Bulldogs aus der österreichischen EBEL. Der deutsche Zweitligist gewann die am Ende hitzige Partie mit 3:2. Der nächste Test ist bereits am Sonntag um 18.30 Uhr, dann ist der Ligakonkurrent Löwen Frankfurt zu Gast in Ravensburg.