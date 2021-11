UNO-Korrespondent Zumach spricht über Russland

Friedrichshafen/Ravensburg (sz) - UNO-Korrespondent Andreas Zumach spricht am Mittwoch, 24. November, über das Thema „Konfrontation mit Russland als Dauerzustand? Was ist nötig für eine Deeskalation?“. Beginn des Vortrags ist um 19 Uhr, der allerdings online stattfindet, da die Corona-Situation eine Vor-Ort-Veranstaltung nicht zulasse, wie es in der Ankündigung der Betriebsseelsorge Ravensburgs heißt.

Und weiter: „Ob NATO-Osterweiterung, Krim-Annexion und Bürgerkrieg im Donbas, militärische Aufrüstung, hybride Kriegsführung, Internetpropaganda, Gas-Pipelines, die Sanktionen des Westens gegen Russland oder der Umgang der Regierung Putin mit der innenpolitischen Opposition sowie ihre Kontakte zu rechtsextremen Parteien im Westen – derzeit gibt es scheinbar nur Konflikte und keine Gemeinsamkeiten. Verschärfend hinzu kommen die konträren Interessen Russlands und zumindest einiger westlicher Staaten in Syrien, Libyen und anderen außereuropäischen Konfliktregionen. Zumach zeigt in seinen Ausführungen auf, wie die Politik und Zivilgesellschaft gutnachbarliche Verhältnisse auf dem euroasiatischen Kontinent schaffen können. „

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Oberschwäbischen Friedenswochen statt, die von Pax Christi organisiert und von Betriebsseelsorge, DGB und keb unterstützt werden. Anmeldungen sind per Mail unter ravensburg@betriebsseelsorge.drs.de oder unter 0751/21040 möglich. Der online-Zugang wir am Tag selbst zugeschickt.