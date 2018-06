Unionsfraktionschef besorgt über Entwicklung in Ägypten

Berlin (dpa) - Nach den Wahlerfolgen der Islamisten hat sich Unionsfraktionschef Volker Kauder besorgt über die Entwicklung in Ägypten geäußert. Für die Christen im Land seien vor allem die Salafisten eine große Gefahr, schreibt Kauder in einem Gastbeitrag für die „Rheinische Post“. Die Salafisten wollen Ägypten zu einem islamischen Gottesstaat machen. „Ob in Ägypten die Demokratie wirklich siegt, ist unklar“, schreibt Kauder. Er appellierte an alle, die nach politischer Macht streben, einen freiheitlichen und toleranten Staat aufzubauen.