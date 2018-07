Uni bietet mehr Betreuung als FH

Universitäten bieten im Schnitt eine deutlich bessere Betreuungsrelation als Fachhochschulen. Das hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden ermittelt.

Demnach kamen 2007 an den deutschen Unis durchschnittlich 12,8 Studenten auf eine Lehrkraft - an einer FH waren es 26,2 Hochschüler. Besonders deutlich sind die Unterschiede in den Naturwissenschaften.

Dort musste sich eine Lehrkraft an der Uni um 14 Studenten kümmern, an der FH dagegen um 29,3. Ähnlich sieht es in den Ingenieursfächern aus: An Universitäten betrug das Verhältnis zwischen Lehrenden und Studierenden 1 zu 13,3 - an Fachhochschulen lag es bei 1 zu 23,7. Insgesamt habe sich die Betreuungssituation statistisch gesehen leicht verbessert: So kamen 2005 an allen deutschen Hochschulen noch 15,6 Studenten auf eine Lehrkraft - 2007 sank der Wert auf 15,0.