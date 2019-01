Mit der Auflösung der Ortschaftsräte geht in Bronnen und Oberholzheim eine Ära zu Ende. Angesichts einer solchen fast revolutionären Entscheidung ist es erstaunlich, dass sich am Mittwoch gerade mal ein gutes halbes Dutzend Bronner Bürger für die Begründung interessierte. Immerhin gab es auch kritische Fragen.

Die Argumente für die Abschaffung der Ortschaftsräte erscheinen größtenteils zwar schlüssig – ärgerlich ist insbesondere die Verzögerung bei der Behandlung von Baugesuchen durch den Umweg über den Ortschaftsrat –, dennoch bleibt ein ungutes Gefühl. Haben Empfehlungsbeschlüsse eines gewählten Ortsgremiums nicht doch mehr Gewicht als die Meinung dreier Mitglieder eines 17-köpfigen Gemeinderats? In Laupheim gibt es gute Beispiele, was hartnäckige Ortschaftsräte mit Hilfe der Bürger bewirken können: Die Hallenprojekte in Bihlafingen und Baustetten wären heute wahrscheinlich längst noch nicht so weit gediehen.

Eines ist sicher: Es bedarf starker Kandidaten, wenn die Ortsinteressen innerhalb der Gemeinde auch künftig gut vertreten werden sollen. Denn es ist zwar löblich, wenn die Entwicklung einer Gemeinde als große, ganze Aufgabe aller Teilorte betrachtet wird, in der Praxis funktioniert das Miteinander aber oft nur bis zu einem bestimmten Punkt. Nicht umsonst beharrt Stetten auch weiterhin auf ein eigenständiges Gremium. Bleibt zu hoffen, dass das anvisierte Zusammenwachsen in Zukunft besser funktioniert als in diesem Fall.