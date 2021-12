Unglückliche Niederlage von Weingarten 1 gegen Vöhringen 1

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zunächst lief der Start recht verheißungsvoll, Tobias Hagge an Brett 8 bekam durch energisches Spiel am gegnerischen Königsflügel entscheidenden Angriff mit hohem Materialvorteil und brachte Weingarten in Führung, nachdem zuvor S. Szczep auf Brett 1 das Remisangebot seines Gegners angenommen hatte. Danach ging es allerdings bergab. So musste Ersatzspieler Roland Streicher, nach langer Turnierpause wieder im Einsatz, dem Gegner zum Sieg gratulieren. Dasselbe Schicksal erlitt Wieland Hoffmann auf Brett 6, der zunächst lange Zeit besser stand, aber einen unnötigen Fehler einbaute. Auf Brett 4 einigte sich Max Habisreutinger in schwieriger Stellung auf Remis. Einen feinen Sieg landete auf Brett 2 Julian Kraft gegen den wertungsstärksten Vöhringer, der eine äußerst ungewöhnliche Eröffnung spielte, damit aber trotz sehr verwickeltem Mittelspiel vom Weingartener taktisch ausgekontert wurde. Auf Brett 3 hatte Eberhard Christ ein leicht nachteiliges Endspiel, weswegen Dirk Schmidt (5) versuchen musste auf Gewinn zu spielen. Dabei überzog er, während Christ doch noch remisieren konnte. Dadurch war die knappe Niederlage besiegelt. Weingarten steht nunmehr auf dem drittletzten Tabellenplatz.