Ungewollt: Wischer aktiviert Not-Aus

Thomas Kappeler und sein Team haben den dritten Erfolg in Serie in Ihrer Startklasse SP bei der Serie der VLN-Langestreckenmeisterschaft am vergangenen Wochenende auf dem Nürburgring verpasst. Zunächst lief im Sechs-Stunden-Rennen alles nach Plan, ein einfaches, aber „wirkungsvolles“ Technik-Problem verhinderte jedoch den großen Wurf. Doch es wurde Platz zwei.

Nach zwei lupenreinen Start-Ziel-Siegen legte das Team selbst die Messlatte hoch in der mit neun Startern gut besetzten Klasse. Zunächst sah es für das Fahrer-Trio Thomas Kappeler (Bad Saulgau), Harald Hennes (Eschweiler) und Thomas Gerling (Uchte) gut aus: Nach dem Zeittraining am Samstagmorgen lag das Team auf Rang eins. Der Teamchef selbst hatte mit einer Rundenzeit von 8:59 Minuten auf der 25 Kilometer langen Rennstrecke für die gute Ausgangssituation gesorgt. Gerling und Hennes waren zwar nicht langsamer als der Chef, wurden aber durch viele langsamere Fahrzeuge immer wieder gebremst.

Startfahrer Thomas Kappeler riskierte im ersten Stint nur so viel, wie unbedingt nötig. Aus dem üblichen Tumult der ersten Kurve hielt sich Kappeler raus und ließ der Konkurrenz den Vortritt. Er fiel kurzzeitig auf Rang drei zurück, doch bis zur fünften Runde eroberte der Bad Saulgauer die Spitzenposition auf der Nordschleife zurück. Während er das Auto an Harald Hennes übergab begann es zu regnen. Die Mechaniker montierten „Intermediates“, Hennes fuhr eine halbe Runde, doch als er die Scheibenwischer anschaltete, traf der Wischer den außen am Fahrzeug angebrachten Notausschalter. Bis das Team per Funk den Fehler diagnostiziert und Hennes ihn behoben hatte, vergingen zehn Minuten, das Team fiel auf Rang sieben zurück. Hennes kämpfte sich wieder nach vorne, in Runde 19 wechselte Hennes auf Gerling.

Gerling machte Plätze gut, er fand schnell seinen Rhythmus, fuhr immer schnellere Rundenzeiten. Im 26. Umlauf fuhr Gerling an die Box, um den Wagen an Teamchef Kappeler zu übergeben, der den Wagen bis zum Rennende fahren sollte. Kappeler fuhr voll auf Angriff und profitierte davon, dass die Konkurrenz ihrerseits über Technikprobleme strauchelte, so dass der weiße BMW M3 von Kappeler Motorsport nach 31 Runden auf dem zweiten Platz der Klasse SP5 und dem 21. Gesamtrang über die Ziellinie. „Pro Rennen einen Pokal“ hatte Teamchef Kappeler vor der Saison angekündigt – bis jetzt liegen die Bad Saulgauer voll im Plan.