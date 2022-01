Ungewöhnlicher Narrenbaum in Betznau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch die Rebweiber aus Betznau können die Fasnet 2022 erneut nicht so feiern wie gewohnt, wollen sie sich dieses Jahr aber auch nicht wieder komplett nehmen lassen und haben nun Wege und Möglichkeiten gesucht, um das Brauchtum der Fasnet trotzdem ein wenig leben zulassen.

Das traditionelle Häsabstauben am 6. Januar ließen sie nicht ausfallen, sondern machten es einfach virtuell. Coronakonform und digital wurde die Fasnet somit bei jedem Mitglied von zu Hause aus eingeläutet, Masken, Häs und Rätschen wurden über den Bildschirm von den Vorständen Manfred Sauter und Michaela Baumann abgenommen und abgestaubt in eine virtuelle Fasnet entlassen.

Das Stellen des Narrenbaums, ein Höhepunkt der Betznauer Fasnet, ist in der bekannten Form und dem geplanten Umfang für den Narrenverein nicht umsetzbar gewesen. Deshalb wurde er kurzerhand in kleiner Runde an der gewohnten Stelle aufgestellt und dies anschließend mit einer Videobotschaft mit allen Rebweibern geteilt. In dieser Fasnet schaut er allerdings etwas anders aus, spontan wurde das Rebweib verkehrt herum an dem Baum befestigt. Auch wenn in dieser Zeit vieles auf den Kopf gestellt wird und alles anders läuft als wir es kennen, lassen wir den Kopf nicht hängen und schauen zuversichtlich auf die aktuelle und kommende Fasnet.

Die Freude wird sehr groß sein, wenn das Brauchtum der Fasnet in Betznau wieder vollumfänglich gefeiert und gelebt werden kann. Bis dahin hört man manchmal aus etlichen Ecken von Betznau ein ganz leises Rebweib - Rätsch.