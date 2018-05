Ungenutztes Potenzial

Zur Bürgerinformation „Umgestaltung Dorfplatz“ sind am vergangenen Dienstag mehr als 150 interessierte Baindter in die Schenk Konrad Halle gekommen. Immerhin hat der Dorfplatz Kapazität, es gibt Entfaltungsspielraum – und „als Kür“ würde Bürgermeister Elmar Buemann die Umgestaltung gerne in Angriff nehmen. Der Garten- und Landschaftsarchitekt Christain Seng vom beauftragten Überlinger Büro „365 Freiraum und Umwelt“ stellte anhand einer Präsentation vier verschiedene Varianten vor für das Projekt, das heißen könnte: „Unser Dorfplatz soll schöner werden“.

„Die fehlende Raumkante“ sei das, was ihm als Landschaftsarchitekten zuerst aufgefallen ist, sagt Seng. Soll heißen, der Platz ist Richtung Straße/Richtung Kreisel offen, wird nicht als geschlossenen Raum wahrgenommen, hat dadurch wenig Charakter und dient letztlich lediglich für maximal 60 Autos als Parkzone. Dabei wären lediglich 47 Parkplätze erforderlich. „Der ruhende Verkehr dominiert den Platz“, formuliert der Fachmann die momentane Situation. Geborgenheit Fehlanzeige.

Und dann spricht Seng die möglicherweise entscheidenden Worte: Nämlich, dass der Baindter Dorfplatz größenmäßig mit dem Marienplatz in München mithalten kann beziehungsweise der „Placa Major“ in Madrid entspricht. Hier in Baindt schlummert also Potenzial, das nur genutzt werden muss. Bürgermeister Buemann sieht den Dorfplatz zwar ganz nüchtern „als Kür-Aufgabe“, nicht als Pflichtprogramm. Allerdings, so gibt er zu bedenken, gebe es momentan noch Zuschüsse. Wie das in fünf oder acht Jahren sein wird, das wisse auch niemand. Zu den Kosten für die einzelnen Varianten gebe es noch keine Aussagen, dazu sei die Planung schlicht zu vage.

Die vier Varianten im Kurz-Überblick:

Variante 1 wartet mit einem Neubau auf dem jetzigen Kreisel auf, der durch die Wohnnutzung den Platz beleben würde. 23 Kurzzeitparkplätze können entstehen, weitere 15 unter dem neuen Baumhain, 24 Parkplätze im Neubau. Angedacht sind ein Brunnen und Platz für ein 10x20 m großes Festzelt. Eine terrassenartige Anordnung der Fläche ist denkbar, Freisitze, auch eine Aussenbestuhlung durch Gastronomie. Die Bushaltestelle muss für diese Variante verlegt werden: Der Bus hat allerdings die Möglichkeit, um den Neubau herum zu fahren/zu wenden. Durch einen gepflasterten, verkehrsberuhigten Bereich, ähnlich dem in Baienfurt.

Variante 2 nennt sich Neubau und Kreisel wird Kreuzung. Im Wesentlichen entsteht durch diese Änderung ein ähnlich schönes Erscheinungsbild. Es entsteht ein grüner Bereich, der Bach wird entsprechend ausgespart, ein Wasserspiel oder ein Brunnen bei Schenk Konrad Halle sorgen zusätzlich für angenehmes Klima. „Das wird recht groß und frei, hat Charme und es entsteht ein größerer, multifunktionaler Platz“, definiert Seng diesen Vorschlag, der wohl zu den heimlichen Favoriten zählt.

Variante 3 kommt ohne Bebauung aus und der Kreisel wird Kreuzung. Auch hier gibt es Platz für ein Zelt, allerdings wird wieder ein Großteil des Geländes als Parkplatz genutzt. Variante 3 weist einen Neubau Ecke Kupferstraße/Dorfplatz aus. Für den Planer „nur die drittbeste Lösung“.

Variante 4 schließlich zeigt den Platz ohne Bebauung und so, dass der Kreisel erhalten wird. Es bleibt viel, wie es ist, die Fläche wird „nur aufgehübscht“, der Eingriff ist gering, die Verbesserung auch. „Und die Raumkante fehlt weiterhin“, fasst der Planer zusammen.

Erste Resonanzen

„Die Planungstiefe ist die einer Skizze“, erklärt Christian Seng und versichert, die Planung stehe ganz am Anfang. Man wolle „bevor man losgaloppiert“ erst einmal die Resonanz der Bürger einholen. Und die sah am Dienstag wie folgt aus: „Was, wenn der Verkehr – wie bei den meisten Vorschlägen – vom Dorfplatz weggelotst wird? Kommt dann überhaupt noch jemand in den Ortskern, nutzt die örtlichen Dienstleister?“, fragt ein Besucher der Infoveranstaltung. Die Führung der Buslinie um den angedachten Neubau sei nicht ideal, wirft ein Bürger ein. Lieber solle man die Marsweilerachse stärken.

Man möge doch überhaupt über eine neue Ausfahrt auf die Kreisstraße nachdenken, wünscht sich ein anderer Baindter. Jemand moniert, dass so mache Gemeinde froh wäre über „einen so leistungsfähigen Kreisel wie unseren und so einen großen Dorfplatz“. Eine andere Bürgerin sorgt sich, dass mit einer Umgestaltung womöglich alles, was bisher so zentrumsnah und zentral war, dann hinfällig würde. Außerdem sieht sie den Narrensprung, das Maibaumstellen und nicht zuletzt das Weinfest in Gefahr. Am 5. Juni um 18 Uhr trifft sich der Gemeinderat wieder zu einer öffentlichen Sitzung. Bis dahin kann man Vorschläge und Anregungen im Rathaus abzugeben.