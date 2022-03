Ungeimpfter Irving in der Kabine: Strafe für die Nets

Superstar Kyrie Irving, der für die Heimspiele der Brooklyn Nets wegen seines Status als Ungeimpfter weiter gesperrt ist, hat gegen die Corona-Protokolle verstoßen.

Dafür wurde sein Verein nun von der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA mit einer Strafe von 50.000 US-Dollar belegt (umgerechnet knapp 46.000 Euro) belegt.

Der Grund: Irving hatte das Team beim Spiel gegen die New York Knicks in der Halbzeitpause in die Umkleidekabine begleitet und sich dort aufgehalten. Dies ist dem 29 Jahre alten Point Guard aber untersagt.

Als ungeimpfter Spieler darf er den Liga-Regeln zufolge nicht in dem Bereich sein, wie die NBA am Montag in einer Pressemitteilung erklärte. Irving habe sowohl gegen die Corona-Verordnungen in New York City als auch gegen die Vorgaben des Gesundheits- und Sicherheitsprotokolls der NBA verstoßen.

Irving war am Sonntag erstmals wieder in der heimischen Arena gewesen, da auch ungeimpfte Menschen wieder NBA-Spiel besuchen dürfen. Dass Irving mit in die Kabine gekommen war, hatte Trainer Steve Nash nach dem Spiel im Interview bestätigt. Spielen darf Irving daheim in New York nicht, er kommt nur bei Auswärtsspielen der Nets zum Einsatz. Das Stadtduell gegen die Knicks hatten die Nets am Sonntag (Ortszeit) mit 110:107 gewonnen.

© dpa-infocom, dpa:220315-99-525094/2