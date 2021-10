Ungebetener Partygast verhaftet

Gäste einer privaten Feier im Reismühlenweg haben am Sonntagmorgen, um 3.30 Uhr die Polizei gerufen. Hintergrund war, dass ein nicht eingeladener 27-jähriger Mann auf der Feier erschienen war, dort Flaschen umschmiss und sich aggressiv gegenüber den Gästen verhielt. Der alkoholisierte Mann ließ sich dem Polizeibericht zufolge nicht zur Ruhe bringen, so dass die Beamten ihn zunächst zur Personalienfeststellung und zur Verhinderung weiterer Störungen in Gewahrsam beim Polizeirevier Überlingen mitnehmen musste. Der Mann hat nun mit einer Gebührenrechnung für die polizeilichen Maßnahmen zu rechnen.