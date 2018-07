Ungarn mit zwei Zweitliga-Profis gegen DFB-Team

Budapest (dpa) - Ungarn tritt mit zwei Profis aus der 2. Fußball- Bundesliga zum Testspiel gegen Deutschland an.

Torwart Gábor Király von 1860 München und Stürmer Sándor Torghelle vom FC Augsburg gehören zum Aufgebot für die Partie am 29. Mai in Budapest. Erwin Koeman, niederländische Trainer der nicht für die WM qualifizierten Ungarn, berief 20 Akteure, von denen nur sechs in der heimischen Liga spielen.

An Torghelle, der in der kommenden Saison von Augsburg zu Fortuna Düsseldorf wechselt, hat das DFB-Team keine guten Erinnerungen. Im Test für die EM 2004 erzielte der Angreifer vor sechs Jahren beide Treffer zum 2:0 in Kaiserslautern für die damals noch von Lothar Matthäus trainierten Ungarn.