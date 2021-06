Ungarn im EM-Test 0:0 gegen Irland

Deutschlands Gruppengegner Ungarn hat sich in einem Testspiel vor der Fußball-Europameisterschaft mit einem torlosen Remis von Irland getrennt.

Die Mannschaft um RB Leipzigs Torwart Peter Gulacsi hatte am Dienstagabend in Budapest zwar die besseren Chancen, doch vor allem in der Schlussphase vergab der Mainzer Bundesliga-Profi Adam Szalai (83./87.) den möglichen Siegtreffer.

Die Ungarn starten am kommenden Dienstag (18.00 Uhr) gegen Titelverteidiger Portugal in die EM. Anschließend sind in Gruppe F Weltmeister Frankreich am 19. Juni und Deutschland vier Tage später die Gegner. Irland hat sich nicht für die EM qualifiziert.

© dpa-infocom, dpa:210608-99-914974/2

