Unfallverursacher flüchtet - 20 000 Euro Schaden

Aalen (an) - Auf rund 20 000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein unbekannter Fahrer am Freitagmorgen gegen 7.45 Uhr verursacht hat. Mit seinem Audi S 6 überholte ein 42-Jähriger auf der B 29 zwischen Nördlingen und Aalen einen vorausfahrenden Lkw, als unvermittelt das Fahrzeug, welches direkt hinter dem Lkw fuhr, ebenfalls zum Überholen ansetzte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 42-Jährige aus, wobei er auf das unbefestigte Blankett geriet, nach links von der Straße abkam und mit seinem Fahrzeug eine Böschung hinabfuhr. Der Unfallverursacher, der mit einem dunklen Pkw - möglicherweise Ford S-Max oder C-Max - unterwegs war, fuhr unbeirrt weiter. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361/5240.