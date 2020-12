Ravensburg (sz) - Ein 24-jähriger VW-Fahrer hat am Montag kurz vor 20 Uhr in der Möttelinstraße in Ravensburg die Vorfahrt eines von rechts aus der Allmandstraße kommenden ebenfalls 24 Jahre alten Fiat-Fahrers missachtet. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Laut Polizei blieben beide Fahrer unverletzt.