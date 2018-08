Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Aalen (an) - Bereits am Samstagnachmittag hat sich ein Verkehrsunfall ereignet der erst am Montag zur Anzeige gebracht wurde. Gegen 14.30 Uhr befuhr demnach am Samstag ein 53 Jahre alter Rollerfahrer im Industriegebiet die Robert-Bosch-Straße stadtauswärts. An der Einmündung der Mantelhofer Straße musste er sein Fahrzeug abbremsen, da von dort ein Fahrzeug heranfuhr, dessen Fahrerin wohl nicht direkt an der Einmündung anhielt, sondern ein Stück in den Kreuzungsbereich einfuhr. Der vorfahrtsberechtigte Zweiradfahrer wurde dadurch so irritiert, dass er versuchte auszuweichen und beim Abbremsen seines Rollers zu Boden stürzte. Die 82 Jahre alte Autofahrerin, die anhand des Fahrzeugkennzeichens ermittelt werden konnte, war nach dem Sturz davon gefahren.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Telefon 07361 / 5240 in Verbindung zu setzen.