Unfallfahrer lässt Smart neben Autobahn zurück

Eine Polizeistreife hat am Mittwoch gegen 21.45 Uhr auf dem Grünstreifen rechts neben der Fahrbahn der A 96 zwischen den Anschlussstellen Wangen-West und Wangen-Süd einen beschädigten Smart entdeckt. Laut Polizeibericht ist davon auszugehen, dass der Smart-Fahrer nach links von der Fahrbahn abkam, in die Mittelschutzplanke prallte und anschließend quer über die Fahrspuren nach rechts in den Grünstreifen schleuderte. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle und ließ den Smart zurück. Personen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, das Verkehrskommissariat in Kißlegg unter Telefon 07563 / 90990 zu informieren.