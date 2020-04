Unfallchirurgische Notfallambulanz eingerichtet

Der Berufsverband Orthopädie Unfallchirurgie hat beschlossen, zur landesweite Entlastung der Krankenhausambulanzen, an den kommenden Wochenenden jeweils eine Praxis für Orthopädie und Unfallchirurgie für Notfälle zu öffnen.

Die Planung ist laut Wolfgang Stritt, Bezirksvorsitzender des Berufsverbandes Orthopädie Unfallchirurgie Bodensee-Oberschwaben, mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg abgesprochen. Die Krankenhäuser in Friedrichshafen, Ravensburg und Tettnang sind darüber informiert, auch die Notfallnummer 116117 leitet Notfallpatienten am Wochenende in die jeweilig Notfallambulanz, heißt es in der Pressemitteilung.

Den ersten Notdienst übernimmt die Sportklinik in Ravensburg, am Sonntag wird die Praxis Locher in Tettnang geöffnet sein.