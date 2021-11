Überlingen (sz) - Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Donnerstag gegen 13.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf einem Einkaufscenter-Parkplatz in der Nußdorfer Straße in Übelingen entstand. Laut Polizeibericht touchierte ein 38-jähriger Golf-Fahrer beim Einparken aus Unachtsamkeit einen geparkten BMW.