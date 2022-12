Fußgängerin bei Unfall in Leutkirch schwer verletzt

Laut dem Polizeipräsidium Ravensburg ereignete sich der Unfall am Freitagabend (9. Dezember) gegen 17.30 Uhr auf der L308. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 23-jährige Lenker eines VW Caddy die L308 von Adrazhofen kommend in Fahrtrichtung Wuchzenhofen und überholte ein vorausfahrendes Fahrzeug.

Als der Caddy auf die linke Fahrbahnseite einscherte, erfasste das Fahrzeug mit dem linken Außenspiegel eine dunkel gekleidete 28-jährige Fußgängerin. Diese war laut Aussage der Polizei ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand in Richtung Wuchzehofen unterwegs.

Durch den Kontakt mit dem Außenspiegel wurde Fußgängerin in das angrenzende Wiesengrundstück geschleudert. Sie wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. An dem Unfallfahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Die Ermittlungen des Verkehrsdienstes Kißlegg zum Unfallhergang dauern an.