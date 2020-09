Unfall nach Überholmanöver

Pfullendorf (sz) - Nach einem Verkehrsunfall am Montag gegen 6.45 Uhr auf der L 195 zwischen Aach-Linz und Ebratsweiler sucht die Polizei nach Unfallzeugen und nach einem beteiligten Fahrer eines dunklen Kombi. Eine 25-jährige Toyota-Fahrerin fuhr laut der Polizei in einer Kolonne in Richtung Herdwangen. Beim Überholen des vor ihr fahrenden Autos kam ihr ein Auto entgegen, sodass sie frühzeitig nach rechts einscheren musste. Dabei schnitt sie den auf der rechten Spur fahrenden dunklen Kombi und touchierte diesen. Der Fahrer des Fahrzeugs hupte, setzte seine Fahrt jedoch fort. Am Fahrzeug der 25-Jährigen Unfallverursacherin entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.