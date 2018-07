Unfall: Frau stürzt in 2,50 Meter tiefe Grube

Ein 60-jähriger Landwirt ist laut Polizeiangaben am späten Dienstagnachmittag in einem Ortsteil von Bad Wörishofen beim Abladen von Silofutter mit seinem Traktor und angehängtem Ladewagen rückwärts an eine Abladegrube. Seine 56-jährige Ehefrau, die am Rand der Grube stand, wurde dabei von dem Ladewagen berührt, kam dadurch aus dem Gleichgewicht und stürzte in die rund 2,50 Meter tiefe Grube auf den Betonboden. Die Frau wurde dabei schwer verletzt und musste mit der Rettungsleiter durch die Feuerwehr Bad Wörishofen geborgen werden.