Unfall fordert zwei Leichtverletzte

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden von rund 8000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 18 Uhr auf der L 318 ereignete.

Eine 20-jährige Autofahrerin hatte nach Angaben der Polizei den Gemeindeverbindungsweg von Achen kommend in Richtung L 318 befahren und war an der Stoppstelle nach links in Richtung Isny eingebogen. Hierbei übersah sie eine bevorrechtigte 43-jährige Autofahrerin und stieß mit deren Wagen im Einmündungsbereich zusammen.

Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge erlitten die 43-Jährige und eine Mitfahrerin leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in das Krankenhaus gebracht. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug der jungen Frau wurde abgeschleppt.