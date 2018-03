Unfall durch Hackschnitzel: Traktor gesucht

Aalen (an) - Durch herabfallende Hackschnitzel ist am Montagvormittag das Auto einer 42-Jährigen beschädigt worden. Die Fahrerin hatte gegen 11:20 Uhr die Kreisstraße 3325 von Wasseralfingen in Richtung Affalterried befahren, als ihr am Ende einer Steigung, auf Höhe Schimmelberg, ein Traktor mit Anhänger entgegen kam. Von dem Anhänger fielen zahlreiche Hackschnitzel herab, wodurch die Windschutzscheibe und der Lackierung des Autos beschädigt wurden. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro beziffert. Der Traktor setzte seine Fahrt fort und hatte die Beschädigung möglicherweise nicht bemerkt.