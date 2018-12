Unfall beim Abbiegen – trotz Ampelanlage

Ravensburg (sz) - Beim Abbiegen an der Kreuzung Wilhelmstraße/Frauenstraße in Ravensburg unweit des Konzerthauses sind zwei Autos zusammengestoßen. Die Fahrzeuge kollidierten am Sonntag gegen 18.45 Uhr, wie die Polizei mitteilte. Der genaue Unfallhergang an der Kreuzung, an der Ampeln den Verkehr regeln, ist laut Polizei bisher ungeklärt – und damit auch die Schuldfrage. Ein Hinweis auf eine Fehlfunktion der Ampelanlage habe sich bisher nicht ergeben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt etwa 1700 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang und zur Ampelschaltung machen können. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8030 entgegen.