Unfall bei Wangen: Vorfahrt missachtet

sz) - Einen Sachschaden von rund 8000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 19 Uhr an der Kreuzung der Landesstraße 320 und Kreisstraße 8005 ereignet hat. Laut Polizei fuhr ein 68-jähriger Renault-Fahrer auf der Kreisstraße von Welbrechts kommend in Richtung Landesstraße. An der Kreuzung bog er nach rechts in Richtung Wangen ein und übersah hierbei einen vorfahrtsberechtigten 57-jährigen Skoda-Fahrer. Beide Autofahrer blieben bei der Kollision der Fahrzeuge unverletzt.