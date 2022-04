Unfall auf B30: Feuerwehr rettet drei Personen aus überschlagenem PKW

Gegen 4.38 Uhr, so steht es in einer ersten Meldung der Polizei, kam ein Auto von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug war zwischen Niederbiegen und Ravensburg Nord unterwegs und fuhr in Richtung Friedrichshafen.

In dem Fahrzeug befanden sich nach ersten Informationen fünf Personen. Drei von ihnen mussten von der Feuerwehr befreit werden. Eine Nachfrage zum Gesundheitsstand der Geretteten hat ergeben, dass alle drei nicht lebensbedrohlich, aber schwer verletzt sind.

Die Strecke auf der B30 und der B32 waren über mehrere Stunden für Aufräumarbeiten und zur Unfallaufnahme gesperrt. Seit kurz nach halb Neun läuft der Verkehr an der Unfallstelle wieder normal.

