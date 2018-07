Unfall: B 311 ist gesperrt

Zwei Verletzte und Totalschaden an zwei Fahrzeugen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag auf der Kreuzug Zeughausstraße/Olgastraße in Tuttlingen. Die Zeughausstraße (B 311) war zeitweise komplett gesperrt.

Kurz vor neun Uhr fuhr der Fahrer eins in Frankreich zugelassenen Geländewagens auf der Olgastraße in Richtung Bahnhofstraße. Aufgrund seiner Ortsunkenntnis missachtete er nach Mitteilung der Polizei beim Queren der Zeughausstraße einen dort in Richtung Aesculap-Platz fahrenden Geländewagen. Der Ford- Pickup prallte mit der Frontseite gegen die rechte Fahrzeugseite des Pajero und schob diesen über die Kreuzung die Hauswand einer Pizzeria in der Olgastraße.

Während der Fahrer im vorfahrtsberechtigten Pickup mit dem Schrecken davon kam, wurden die beiden Insassen im anderen Geländewagen im Fahrzeugwrack eingeklemmt. Zu deren Befreiung musste die Feuerwehr, die mit dem Rüstzug ausgrückt war, die rechte Seitentür mit der Rettungsschere aufwuchten. Beide verletzten Insassen wurden durch den Rettungsdienst und Notarzt betreut. Nachdem die Feuerwehr die Tür weggebrochen hatte, konnten die Verletzten mit Rettungsfahrzeugen des DRK in die Kreisklinik eingeliefert werden. Bis zur Bergung der Fahrzeugen war die Zeughausstraße (Bundesstraße 311) für den gesamten Verkehr gesperrt. Der Durchgangsverkehr wurde über andere Straßen durch Tuttlingen umgeleitet. An den beiden verunglückten Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Der Erste Bürgermeister von Tuttlingen, Emil Buschle, kündigte an, die Kreuzung habe sich zu einem Unfallschwerpunkt entwickelt. Das Probleme werde in der nächsten Sitzung der Verkehrskommission thematisiert.