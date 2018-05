Unfall aus Unachtsamkeit

Rund 17 000 Euro Sachschaden an drei Pkw ist die Folge eines Auffahrunfalls an der Einmündung Gegenbaurstraße/Buchweg am Montag gegen 11 Uhr. Das teilt die Polizei mit.

Zwei Autofahrer warteten auf der Linksabbiegespur in der Gegenbaurstraße, um in den Buchweg einzufahren als ein nachfolgender 91-jähriger Suzuki-Fahrer aus Unachtsamkeit zuerst auf den hinteren Pkw, einen Mazda, auffuhr und diesen anschließend noch gegen den davor stehenden Skoda schob, so die Polizei abschließend in ihrem Bericht