Bei einem Unfall in der Lindauer Straße in Tettnang ist am Montag gegen 16 Uhr Sachschaden entstanden.

Ein 84-jähriger Renault-Fahrer fuhr laut Pressemitteilung der Polizei vom Parkplatz einer Bank auf die Lindauer Straße ein und übersah dabei den Dacia einer 42 Jahre alten Frau, die Vorfahrt hatte. Bei der Kollision entstand an den Autos rund 3000 Euro Gesamtsachschaden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.