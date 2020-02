Nach der Absage von Landrat Heiko Schmid, nicht am traditionellen Froschkutteln am Fasnetsdienstag in Riedlingen teilzunehmen, hat sich die gastgebende Narrenzunft Gole zu Wort gemeldet.

„Wir bedauern, dass der Landrat des Landkreises Biberach beim Froschkuttelnessen nicht dabei sein wird. Aber das, was Büttel Wolfgang Böck bei unserem Narrenball auf der Bühne bezüglich Heiko Schmid gesagt hat, ist nicht menschenverachtend. Es gibt nichts zu entschuldigen“, sagte Christoph Selg, Pressesprecher des Narrenrates der Golezunft, dieser ...